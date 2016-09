Begrip voor school in onderzoek sekstape

Woensdag boog de rechtbank in Breda zich over de vraag of de school alle medewerking moet verlenen om te achterhalen wie daar de privé-sekstape op Facebook zette. De Werkendamse Chantal was op dat filmpje te zien. Ze stapte in eerste instantie naar de rechter om af te dwingen dat Facebook medewerking verleende om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het openbaar maken van het seksfilmpje. De rechter stelde haar in het gelijk.



ROC

Onderzoek wees uit dat gebruik is gemaakt van een computer op het Bredase ROC. De school heeft er moeite mee dat bij de zoektocht naar de dader meteen ook toegang wordt gegeven tot de gegevens van 4.000 leerlingen en medewerkers.



Dilemma

Daphne van der Kroft van Bits of Freedom over het dilemma: ,,Ik vind het netjes dat de school hier zorgvuldig mee omgaat. De publieke druk om mee te werken aan het opsporen van de dader is groot. Maar er zijn wel grenzen. Nu wordt gevraagd een private persoon toegang te geven tot al die gegevens. Dat zou wellicht anders zijn als de politie dat onderzoek zou doen. Dan is er een zekere waarborg omdat de politie zich aan regels moet houden. Het vinden van bewijs is belangrijk, maar moet wel op een nette manier worden verzameld.''