Burgemeester Culemborg: 'Steun inzameling moskee'

Onderzoek vuile grond nog niet af

8:01 Het archeologisch onderzoek bij de Duveltjesgracht in Gorinchem ligt nog stil. De gemeente Gorinchem wacht op de uitslag van het onderzoek naar de grond die vanaf die locatie is afgevoerd. ,,We hopen dit binnen te krijgen voordat de week om is'', zegt gemeentewoordvoerder Peter Leonhart.