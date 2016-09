Burger maakt schets van gemeente

Alle inwoners van de drie gemeenten kregen in de zomer een maand de tijd om mee te doen aan een enquête. Met de beantwoording van dertien vragen moest een beeld ontstaan wat voor soort gemeente moet ontstaan na de samenvoeging in 2018 of uiterlijk 2019.



Respons

In totaal deden 1.518 inwoners mee aan de enquête. Volgens de onderzoekers is dat voldoende om een aardig beeld te hebben wat er onder de bevolking leeft. Verhoudingsgewijs was de respons in Zederik het grootst, met 704 deelnemers. In Leerdam deden 376 inwoners mee aan de enquête, in Vianen 438.



Servicepunt

De enquête moest inzicht geven in de wens van inwoners op het gebied van serviceverlening door de gemeente. Zo werd gevraagd waar inwoners het liefst geholpen willen worden als het gaat om taken van de gemeente. Van de ondervraagden vindt 58 procent dat dat vanuit het gemeentehuis moet. In Vianen was dat zelfs 69 procent. Een servicepunt van de gemeente in een wijk of dorp is voor 43 procent de beste optie. Voor hulpverlening via een website kiest 40 procent.



Online

Een meerderheid van de ondervraagden vindt ook dat een gemeentehuis vijf dagen in de week met daarbij één avond open moet zijn. Bijna de helft van de ondervraagden wil ook liever een afspraak maken zodat hij of zij direct geholpen kan worden. Een vrije inloop met wachttijd heeft de voorkeur van 36 procent. Dat zaken bij de gemeente online geregeld kunnen worden, vindt 53 procent van de ondervraagden (zeer) belangrijk. Zo vindt 63 procent van de inwoners dat er een digitaal meldpunt moet zijn om melding te kunnen doen van zaken die spelen in de openbare ruimte, zoals openbaar groen, straten en verlichting.



Een derde van de burgers verwacht dat de lokale lasten in de nieuwe gemeente gelijk blijven. Een stijging wordt gevreesd door 31 procen, 28 procent gaat uit van een daling. Twee derde staat positief tegenover het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid bij zaken die in de buurt spelen.