'Chantals leven werd een hel, maar ROC weigert te helpen'

Chantal, die haar achternaam geheim wil houden, is zelf in de rechtszaal aanwezig. Ze maakt een kalme indruk. Ook misdaadjournalist Peter R. de Vries, die de jonge vrouw adviseert, is erbij.



Chantals advocaat Thomas van Vugt begint de zitting door nogmaals te benadrukken hoe belangrijk het voor Chantal is om te achterhalen wie de video in januari 2015 online heeft geplaatst. ,,Haar leven veranderde toen in een hel.''



Volgens Van Vugt heeft de politie nooit serieus onderzoek gedaan naar de zaak en is het extra pijnlijk dat het ROC nu eveneens niet alles doet om te helpen. Het lijkt er zelfs op dat de instelling veroordeeld wil worden, aldus de raadsman, zodat haar geen privacyschending van leerlingen kan worden verweten.



Zandkorrel in woestijn

Het ROC aan de andere kant benadrukt zelf niet de dader te zijn in deze kwestie. ,,Wij zijn er ook niet op uit om de dader te beschermen'', aldus advocate Isabel Wetzels. ,,ROC hoopt dat hij gevonden wordt. Maar we hebben te maken met de wet. We moeten zorguldig handelen. ROC staat voor de privacy van leerlingen en medewerkers.''



De school kan boetes krijgen als het onderzoekers toegang geeft tot de gegevens van leerlingen. Bovendien zijn veel van de gegevens volgens de advocate mogelijk al verloren gegaan. ,,Chantal zoekt naar een zandkorrel in een woestijn, maar ROC hoopt dat ze de dader vindt.''



Desalniettemin vindt de instelling het individuele belang van Chantal kleiner dan dat van de 4.000 leerlingen op de school. Onzin, vindt Chantals raadsman Van Vugt. ,,Haar belang is gigantisch. En de onderzoekers hebben in grote mate een geheimhoudingsplicht.'' Het ROC wil overigens wél inzage geven in de gegevens van de zes leerlingen die op het lijstje met mogelijke verdachten staan. Maar volgens Chantals advocaat is dat lijstje verre van concreet en is het volledig onduidelijk wie het kan hebben gedaan.