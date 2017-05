Culemborg moet Fransche School redden

De Fransche School in Culemborg is ten dode opgeschreven als de gemeente er geen geld meer in steekt. Tot die conclusie komen burgemeester en wethouders, die daarom voorstellen om te blijven investeren in het theater. De gemeenteraad besluit er op 1 juni over.

Belangrijkste punt is het theatergebouw aan de Havendijk. De afspraak is dat het pand, dat van de gemeente is, per januari volgend jaar moet worden verkocht. Hetzij aan De Fransche School, hetzij aan een commerciële verhuurder.

In het laatste geval is het maar de vraag of het theater erin kan blijven zitten en zal de prijs in ieder geval een stuk hoger zijn, omdat er flink in het pand geïnvesteerd moet worden. De Fransche School heeft niet de middelen het pand zelf te kopen. Sterker nog, vorig jaar kon het theater alleen rondkomen dankzij een eenmalige subsidie van 25.000 euro.

Oplossing

Als eerste stellen burgemeester en wethouders voor het pand in ieder geval tot en met volgend jaar juni te verhuren aan De Fransche School én het theater weer een eenmalige subsidie daarvoor te geven. Daarnaast wil het college met het theaterbestuur onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een structurele oplossing.

Stichting