Dravende hartendief: paard Zoë houdt van een likje verf

Toen amazone Caroline Fehring (41) door Annewieke Kapel (45) een kinderfeestje met schmink liet organiseren, ging er bij beide dames een lichtje op. Zou het lukken om een paard te beschilderen?

,,Ik twijfelde daar geen moment aan'', zegt Fehring. ,,Mijn paard Zoë vindt aandacht geweldig. Getut met haar vacht en manen, daar zie je haar van genieten.''



Wortel

Vandaag krijgt ze een Valentijnsvacht. Terwijl Kapel schildert, knabbelt het kunstwerk in wording rustig op een wortel. Het is een behoorlijk werk en Caroline en Annewieke kunnen er maar heel eventjes van genieten. De verf op waterbasis - dezelfde die op zwangere vrouwen wordt gebruikt - is er namelijk zó weer af. Kapel: ,,Zoë hoeft maar te rollen en weg is het.''



Kwast

Met Halloween kreeg Zoë al een skelet op haar vacht, in december rende ze beschilderd met sneeuwkristallen door de witte wei. Annewieke beschildert Zoë, zoals ze ook zwangere dames in een kunstwerk verandert, gratis en voor niets. ,,Het is mijn grote passie. Ik verdien niks aan mijn bodypaints, het kóst me zelfs geld'', zegt ze met een grijns. Zoë vindt alles prima. Zodra Kapel de kwast even weglegt kijkt ze verstoord op. ,,Geloof me'', zegt Fehring over haar dier. ,,Als ze dit niet fijn zou vinden, zou ze hevig protesteren. Ik zou haar ook nooit blootstellen aan iets dat niet goed voor haar is.''