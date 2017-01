Drones blijven verboden boven De Biesbosch

Volgens een woordvoerder van het ministerie hebben veel beheerders van natuurgebieden al hun eigen regels als het gaat om het gebruik van drones en is extra wetgeving daarom niet nodig. In de Biesbosch bijvoorbeeld hebben betrokken gemeenten en provincies al in regelgeving voor het Nationaal Park vastgelegd wat wel en niet mag. Dat geldt ook voor de Zouweboezem bij Meerkerk, waarvan het Zuid-Hollands Landschap de beheerder is.



Vogelkolonies

Ook bij deze Natura-2000-gebieden is het gebruik van drones niet toegestaan. Boswachter Thomas van der Es: ,,Deze natuurgebieden worden door veel vogelsoorten gebruikt als fourageer- en broedgebied. Drones verstoren vogelkolonies. Het verbod geldt ook voor modelvliegtuigjes, modelbootjes en dergelijke."



Roofvogel

,,Vogels denken bij een drone dat het om een grote roofvogel gaat. Er zijn ook wel filmpjes waarbij je ziet dat een steenarend een drone aanvalt omdat die als concurrent wordt gezien. Met zo'n droneverbod houd je als beheerder in elk geval de regie in handen. Het wil niet zeggen dat er helemaal niets meer mag. Zo hebben we bijvoorbeeld bij de opnames voor de film Holland: natuur in de Delta ook voor sommige gebieden geen toestemming verleend omdat dat te verstorend was.



Toestemming

Als iemand iets wil, moet vooraf in elk geval wel toestemming worden gevraagd. Dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand onderzoek wil doen, zoals het aantal nesten in een vogelkolonie tellen. Ook de politie zou drones in kunnen zetten om hennepplantages op te sporen.''

Ook voor de Zouweboezem geldt volgens een woordvoerder van het Zuid-Hollands Landschap een droneverbod. Daarmee moet rust worden gecreëerd voor bijvoorbeeld de grote kolonie purperreigers en de eendenkooien in het gebied.