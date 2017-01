Dubbele poging liquidatie in Noordeloos

Een automobiliste die in de nacht van zaterdag 10 december langs een weiland in Noordeloos zag iets in de berm liggen. In de berm bleek een neergeschoten man te liggen die om hulp riep. Door de politie werd even later iets verderop in een weiland nog een neergeschoten man aangetroffen. De slachtoffers, twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar, konden op dat moment nog niet vertellen wie hen heeft neergeschoten en waarom.



Seat

Inmiddels is duidelijk dat de mannen een afspraak hadden in de omgeving Utrecht. Zij reden met een donkere Seat naar deze afspraak. Daar moesten ze overstappen in een donkere Audi. De slachtoffers reden vervolgens mee met de man waarmee zij een afspraak hadden. In Noordeloos zijn ze beschoten.



Autobrand

De politie ziet een link naar een autobrand in Groenekan, zo'n 40 km van Noordeloos. Daar wordt ruim een uur na de vondst van de neergeschoten mannen een donkere tweedeurs-Audi in brand gestoken. De brandende auto wordt ontdekt op het parkeerterrein van hockeyclub Voordaan aan de Lindenlaan. Voordat de brandweer er is legt iemand de autobrand snel vast. Deze beelden worden getoond in Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond.



Dader

Mogelijk is deze uitgebrande wagen achtergelaten door de dader die verantwoordelijk is voor het neerschieten van de Rotterdammers. Het blijkt te gaan om een Audi A5 die al in januari 2016 uit Amsterdam is ontvreemd en dus bijna een jaar van de radar is geweest.



Heeft u iets gezien ? Bel de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of laat uw tip achter op deze website. Als u liever anoniem blijft, bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl. Heeft u informatie over het conflict dat de twee neergeschoten Rotterdammers hebben gehad dan kunt u ook contact opnemen met het TNI via 079-3458 999.