'Feestje' gepland voor gevangen Harm Fitié

,,Het idee is dat Harm tijdens het bezoek van de ambassade alles ontvangt." Fitié (44) zit al bijna negentien maanden vast in een Chinese gevangenis. De Nederlander, die in China woont en werkt, is veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar.



Volgens het Openbaar Ministerie daar heeft Fitié zijn buurman van een dakterras geduwd. Volgens de vriendin van Fitié was de buurman stomdronken en was de val een ongeluk. De Almkerker zelf ontkent schuld en ging in hoger beroep.



Uitspraak

Vader Alex Fitié verwacht rond het Chinese nieuwjaar (28 januari) de uitspraak. Volgens hem wordt nu door het ministerie, de Nederlandse ambassade in Peking en de familie alles op alles gezet om het vonnis bij het Chinese volksgerechtshof van tafel te krijgen.



Fitié is zaterdag jarig. De familie vraagt om alle kaarten naar de Nederlandse ambassade in Beijng te sturen ter attentie van Harm Fitié. Het adres: 4 Liangmahe S Rd, Chaoyang Qu, Beijing Shi, China, 100600. Zelf kan hij geen post ontvangen in de Chinese gevangenis. Omdat het kort dag is, wordt mensen gevraagd foto's te maken van deze kaarten en per mail naar de ambassade te sturen: pek@minbuza.nl