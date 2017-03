Fontein uit Rome komt dit voorjaar

De tweede wordt ter plaatse gerepareerd, dat werk start volgende week. Morgen krijgen inwoners van Rome een brief over de werkzaamheden en dan wordt ook het officiële startsein gegeven. ,,De reparatie van beide fonteinen is een geste naar Rome. Wij hebben dat na de vernielingen aangeboden'', zegt woordvoerster Patricia de Vries van Koninklijke Woudenberg. Inmiddels is er ook door fondsenwerving veel geld binnen gehaald. ,,Het grootste deel van de kosten wordt daaruit vergoed.'' De geldschieters bestaan uit vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in Rome, die zich hebben verenigd in Salviamo la Barcaccia (Wij redden de Barcaccia). Artikel gaat verder na de foto's.

Die betreffende fontein (hoofdfoto), die het moest ontgelden na de wedstrijd AS Roma-Feyenoord, is al lang gerepareerd. Daarom zijn er twee andere beschadigde fonteinen uitgekozen. De fontein die naar Ameide komt is ooit beschadigd geraakt door een storm. Het gevaarte wordt tussen eind maart en begin juni in onderdelen naar Nederland vervoerd, over de weg.



,,De exacte datum moeten we nog prikken'', zegt De Vries. Veel elementen moeten helemaal vernieuwd worden. Daarvoor gaat het bedrijf 3D-techniek inzetten. De fontein wordt dan in Rome weer in elkaar gezet. De beloofde reparatie liet twee jaar op zich wachten, omdat de voorbereidingen nogal intensief waren.