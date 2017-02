Gemeenten willen geen speelbal zijn bij fusie

Met name de keuze bij welke provincie de nieuw te vormen gemeente moet gaan horen, leidt tot veel discussie. Van de drie gemeenten kiezen Leerdam en Vianen voor Utrecht, in Zederik was een krappe meerderheid voor Zuid-Holland.



Beeldvorming

Ook buurgemeenten, de provincie Zuid-Holland en regionale samenwerkingsorganen, zoals de Veiligheidsregio, mengen zich in de discussie. De stuurgroep die de fusie voorbereidt, bestaand uit vertegenwoordigers van de drie colleges, stelt in een voorstel aan de drie gemeenteraden dat de kritische toon, van bijvoorbeeld Gorinchem als het gaat om de provinciekeuze, voortvloeit uit onjuiste beeldvorming over de gevolgen voor de toekomstige samenwerking in de regio.



Invloed

De stuurgroep roept de drie gemeenteraden op ook in het vervolgtraject zoveel mogelijk in eensgezindheid te opereren. ,,Daarmee kan worden voorkomen dat de fusie in de verdere Haagse besluitvorming een speelbal blijft of wordt van krachten en partijen die vooral vanuit het eigen bestuurlijk belang invloed uit willen oefenen op de vorming van de nieuwe gemeente. Het belang van de drie gemeenten zelf en van de burgers moet voorop staan.''



Provinciekeuze

In de reactie stelt de stuurgroep vast dat de gemeenteraden in het fusieplan een afweging van argumenten missen als het gaat om de provinciekeuze. Een inhoudelijke onderbouwing van de keuze voor Utrecht is daardoor lastig en is ook wenselijk om begrip te krijgen bij de burgers. In de reactie worden de voordelen van zowel een keuze voor Utrecht als voor Zuid-Holland op een rijtje gezet. De buurgemeenten worden opgeroepen mee te denken over nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio.



Eerste Kamer

Vianen heeft gisteren de reactie op het fusievoorstel van de provincie Utrecht vastgesteld. Leerdam doet dat volgende week donderdag, Zederik maandag 27 februari. De provincie Utrecht praat 21 maart over deze reacties. Op 13 of 19 april stelt de provincie het fusie-advies vast. Eind april gaat dat advies naar minister Plasterk zodat de Eerste Kamer eind dit jaar een definitief besluit kan nemen.