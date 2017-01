Gewonden door kettingbotsing A15

'Herdenking Holocaust ieder jaar eind januari'

10:13 Zowel nationaal als internationaal is afgelopen week de Holocaust herdacht. Ook in Gorinchem werd gisteren met een plechtigheid bij het Joods monument stilgestaan bij de massamoord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. De herdenking moet een jaarlijks terugkerende gebeurtenis worden.