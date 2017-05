Hennepkwekerij in bedrijfspand Culemborg

Ouders tevreden over werk van Sociaal Team

9:35 Ouders van jongeren tot 18 jaar in Lingewaal zijn tevreden over de ondersteuning die geboden wordt door het Sociaal Team van de gemeente. Ze hebben wel moeite met het feit dat in hun ogen de procedures niet altijd even duidelijk zijn. Het gaat om jongeren die gebruikmaken van voorzieningen vanuit de Jeugdwet.