Herindeling in 2018 lijkt onhaalbaar

Nadat minister Blok vorige week had besloten dat de provincie Utrecht de leiding moet nemen in het tot stand brengen van een fusie tussen de drie gemeenten, spraken raadsleden dinsdagavond met gedeputeerde Mariëtte Pennarts over het vervolgtraject.



De drie gemeenten roepen al sinds het besluit om met elkaar samen te gaan, dat dat het liefst op 1 januari 2018 moet gebeuren. In de zomermaanden lag het fusieproces stil omdat een commissie met gedeputeerden uit Utrecht en Zuid-Holland geen besluit kon nemen over de vraag in welke provincie de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden moet liggen.



Voorkeur

Leerdam en Zederik liggen nu in Zuid-Holland, Vianen in Utrecht. Die commissie vroeg de minister vervolgens, zelf de knoop door te hakken of één van de twee provincies de kar van het opstellen van een herindelingsontwerp verder te laten trekken. Blok koos voor Utrecht omdat de drie colleges en twee van de drie gemeenteraden al een voorkeur hadden uitgesproken voor oprekking van de Utrechtse provinciegrens. Alleen Zederik is voor Zuid-Holland.