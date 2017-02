Hobby'en met hout: 'Ik praat met niemand, maar vermaak me wel'

,,Ik zie mezelf niet als kunstenaar. Die werken toch een stuk professioneler en daarbij verkoop ik ook niks. Voor mij is het gewoon een hobby", zegt Peter van den Berg. Maar het geknutsel met hout zorgt er wel voor dat hij meerdere uren op een dag achter zijn draaibank in de garage staat. ,,Vaak is het toch wel zes uur per dag", vertelt Van den Berg, die tijdens zijn werkzame leven actief was in de metaal. ,,Al zou ik er de hele week te vinden zijn. Ik praat met niemand, maar dat maakt me niet uit, want ik vermaak me toch wel."



Kunstwerken

Bij de tweewekelijkse bijeenkomst Inloop Vuren in cultureel centrum De Koels, georganiseerd door vrijwilligers van Vuren Actief, presenteerde Van den Berg gisteren zijn creaties van hout. Enkele tientallen bezoekers vergaapten zich bij de tafels aan de houten kunstwerken.

Van den Berg gebruikte zo'n tien verschillende soorten hout om daar onder meer houten schalen, kaarshouders, gereedschap, een schemerlamp, maar ook fruit en zelfs een flink uitvergrote knijper van te maken.



Fietsen

De hobbyist is zelf het meest trots op een aantal grote vazen. Van den Berg: ,,Maar wat me opvalt, is dat de mensen deze zeehond er altijd tussenuit pakken. Waarschijnlijk omdat ie zo mooi glanst, maar ik vind het zelf eigenlijk niet zo bijzonder."



Eettafel

Toch kreeg Van den Berg gisteren in De Koels vooral complimenten over de twee houten fietsen, één van essen en de ander van eikenhout. Een afbeelding in een reclameblaadje was genoeg om de fiets na te kunnen maken. ,,Dat doe ik meestal. Dan denk ik: dit kan ik ook." Van den Berg deed er per fiets zo'n twee maanden over. Daarbij rijden ze zoals het hoort. ,,Als het moet, kan het houten zadel vervangen worden, want dat is natuurlijk vrij hard", vertelt Van den Berg. Soms gebruikt hij gewoon haardhout voor zijn creatie, maar een bezoekje aan de kringloopwinkel levert vaak ook wel wat bruikbaars op en dus komt het weleens dat hij met een tweedehans eettafel thuiskomt. ,,Het hoeft echt niet veel te kosten om iets moois te kunnen maken."



Voorbeelden

Zijn inspiratie zoekt Van den Berg graag bij YouTube-filmpjes. ,,Je haalt er bruikbare voorbeelden vandaan. Maar als je die professionels aan het werk ziet... Dat is geweldig om te zien. Dan denk ik: hoe krijg je dat toch voor elkaar?" Dat hij nu regelmatig uren in de garage staat te klussen, is niet meer dan logisch. Bouwen zit hem in het bloed, vertelt de Vurenaar. ,,Ik ben altijd al een doe-het-zelver geweest. Ik bouwde mijn eigen huis en ook wat meubels. Dat zit er al lang in. Het is genieten als je ziet wat jezelf hebt gemaakt. Ik haal er veel voldoening uit."



Lekker actief

Van den Berg zorgt er ondanks zijn leeftijd voor dat hij nog lekker actief blijft. Naast zijn houthobby loopt hij elke dag een uur en als de temperaturen weer stijgen, gaat hij er regelmatig op uit voor een trip met de zeilboot. Die werd overigens ook met hout verfraaid. ,,Het hout is vooral een wintergebeuren, in de zomer heb ik andere dingen te doen."



Minder creatief

Wat Van den Berg maakt, lijkt ingewikkeld, maar zo moeilijk hoeft het niet te zijn. ,,Je kunt met simpele dingen al heel wat moois maken", vindt hij. ,,Maar het lijkt alsof mensen minder creatief zijn geworden."

Om er enthousiast op te laten volgen: ,,Ik zou willen zeggen: kruip eens wat minder vaak achter de televisie en probeer eens wat, begin er eens ergens aan!"



Het volgende houtproject dient zich voor Van den Berg al aan: hij gaat beginnen aan een bromfiets. Die hoopt hij in het voorjaar klaar te hebben.