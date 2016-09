'Ik ben islam, islam doodt geen mensen'

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Dat dacht de Roosendaalse advocaat Mark Broere (26) toen hij in juni door de politie werd gebeld met de opdracht onmiddellijk naar bureau te komen. ,,Ik moest alles laten vallen waar ik mee bezig was. Ze wilden Marjan (*) onmiddellijk verhoren.''



Broere had een dag eerder al bij het eerste verhoor van Marjan gezeten. ,,Dat was op zich al bijzonder, want de piketmelding vermeldde artikel 140a: deelname aan een terroristische organisatie. Dat maak je niet vaak mee als strafrechtadvocaat. Mijn verbazing werd nog veel groter toen ik Marjan voor het eerst binnen zag komen: een oer-Hollandse meid. Klopt dit wel?''



Aanslagen

Als Broere de tweede avond het politiebureau binnenstapt, voelt hij meteen de spanning. Twee rechercheurs nemen hem apart, wat ook bijzonder is, en praten op hem in. ,,Ze zeiden dat er topoverleg was geweest door de politie in Nederland met buitenlandse diensten. Iedereen was in opperste staat van paraatheid gebracht. Op de telefoon van Marjan hadden ze berichten gevonden over IS-strijders die zouden afreizen naar Nederland en België. Er waren concrete aanwijzingen voor aanslagen.''



Broere voelde de stress: ,,Ze zeiden: we snappen jouw rol als advocaat. Maar houd er rekening mee dat er honderden mensenlevens op het spel staan. Je cliënt kan zich beroepen op het zwijgrecht, maar is dat een verstandige keuze gezien de mogelijke gevolgen?''