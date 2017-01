Jongen (17) bewusteloos getrapt op middelbare school

Hij werd zodanig toegetakeld door een oud-leerling van de school, dat hij bewusteloos raakte en in het ziekenhuis ligt. De tiener werd rond half twee in de middag belaagd door de man.



Hij kreeg een klap tegen zijn hoofd, viel op de grond en werd daarna meermaals tegen zijn hoofd getrapt. Hij raakte buiten bewustzijn en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij nu nog steeds. De verdachte man ging ervandoor, maar kon later in zijn woning in Heusden worden aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor. Over de toedracht van het geweld is nog niets bekend.