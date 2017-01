Jongetje (6) in brand door ongeluk

Rond 7.00 uur in de ochtend sloeg de moeder vanuit haar huis in de Hugo de Grootstraat alarm. Het jongetje was tv aan het kijken toen zijn moeder, die even boven was, hem hoorde gillen. Hij bleek in brand te staan.



Ze zette hem direct onder de douche en belde 112. Het jongetje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds ligt. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. Ook werd een traumahelicopter ingezet.



Wat het vuur precies veroorzaak heeft, is volgens de brandweer nog niet duidelijk. Dat wordt onderzocht.