Kees (67) puzzelt vier maanden aan megapuzzel

Puzzelmaker Ravensburger is zo onder de indruk - Molenaar is de eerste die 'm af heeft - dat afgevaardigden hem kwamen feliciteren. Dat deden ze in In 't Wapen van Ameide, Molenaars stamrestaurant. ,,Soms puzzelde ik elf uur achter elkaar,'' vertelt hij de marketingmanager van de puzzelgigant, die hem een reischeque en nieuwe puzzels gaf. ,,Die cheque geef ik weg, ik ben niet zo'n reiziger. Maar die puzzels hou ik!''



40.320

,,We hebben uitgerekend dat er nu ongeveer iemand moet zijn die hem af had. Al is het aan de vroege kant'', zegt Dave Vonk, marketingmanager van Ravensburger. Volgens hem kan het niet anders of Kees Molenaar is de eerste van alle Belgen en Nederlanders die de 40.320 stukjes in een passend geheel op de vloer legde. ,,We hebben er in België en Nederland 175 verkocht. Met de oproep: wie hem het eerste af heeft, krijgt een prijs. Meneer Molenaar was de eerste die zich meldde.''



De Ameidenaar heeft er vier-en-een-halve maand lang, iedere dag, aan gewerkt. ,,Je begint met het sorteren van de kleuren. Blauw is het moeilijkst.''



Slaapkamer

Op de vloer van de bovenverdieping van restaurant In 't Wapen van Ameide ligt de puzzel nog maar even. Volgende week gaat hij - in delen - naar de Jenaplanschool in Vianen. ,,Daar hebben alle lokalen ook de naam van een Disneyfiguur, dus dat leek ons mooi passend'', zegt restauranteigenaar Gerrit de Boom, die met alle liefde de vloer vrijmaakte voor het 6 meter lange gevaarte. Molenaar begon thuis, maar verplaatste de puzzel in delen naar zijn stamrestaurant. ,,Eerst lag er een deel in de slaapkamer en een deel in de woonkamer, dat gaat best.''



Het was een hele kluif, moet hij toegeven. ,,Soms ging ik elf uur achter elkaar door. Ja, je moet natuurlijk wel soms eten en drinken en naar de wc, maar opgeven staat niet in mijn woordenboek.''