Liza redt negen eendenkuikens uit rioolput in Gorinchem

Update Brok valt van gevel in Westwagenstraat Gorinchem

17:18 In winkelstraat Westwagenstraat in Gorinchem is gisteravond een brokstuk van 100 kilo van een gevel gevallen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak. Het voorliggende trottoir was enige tijd afgezet maar is inmiddels weer vrij.