Man (42) aangehouden voor betrokkenheid brand Leerdam

De politie stelde een team van zes mensen samen om de oorzaak van de brand in de Hoogstraat te onderzoeken.

Eerder geruchten dat de brand ontstaan is door kortsluiting in de meterkast, wat veroorzaakt is door het aftappen van stroom voor een wietplantage, lijken dus te kloppen. Uit onderzoek werd duidelijk dat de brand in de meterkast moet zijn begonnen.

Zaterdagavond laat brak brand uit in het pand waar voorheen een sportzaak zat. Nu werd de benedenverdieping wel gebruikt, maar wat zich daar precies afspeelde, is voor de buurt altijd een raadsel geweest. Beide rolluiken zaten vrijwel permanent dicht. Wel stuitten brandweerlieden tijdens de bluswerkzaamheden op een wietplantage op de eerste verdieping.

120 planten

In totaal werden de volgende dag 120 planten weggehaald. Ook de apparatuur is afgevoerd en vernietigd.

Het is onduidelijk of er ook iemand op de eerste verdieping van het uitgebrande pand woonde. De brand in de smalle Hoogstraat in de historische binnenstad van Leerdam zorgde er voor dat gezien de locatie alle alarmbellen gingen rinkelen.

In een mum van tijd stond de Hoogstraat vol met negen tankautospuiten en twee ladderwagens. In totaal 100 brandweerlieden waren opgetrommeld om het vuur te bestrijden.

Met succes, want mede dankzij de windstilte die avond en nacht sloeg het vuur niet over naar andere panden. Alleen de twee panden van de buren liepen ernstige rook- en waterschade op.

Bijeenkomst

Maandagavond hield de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden om vragen te beantwoorden. Er waren 250 mensen uitgenodigd, 50 gaven gehoor aan de uitnodiging.

Op Twitter en Facebook was iedereen vol lof over de brandweer, maar was er ook kritiek op de mensen die zich als ‘ramptoerist’ aandienden. Dat leidde tijdens de bluswerkzaamheden niet tot problemen, al moest af en toe wel worden opgetreden.