Man die honden verwaarloosde krijgt boete van 750 euro

De honden die in juli van dat jaar in zijn woning aan de Waalbandijk werden aangetroffen, hadden ernstige schurft en hun huid zat vol met bijtwonden. Ze leden aan uitdroging en ondervoeding.



Huidproblemen

Het ging om negen honden en drie puppy's. De politie was afgegaan op een anonieme melding, maar trof eerst niemand thuis. Toen de man een aantal dagen later drie honden met ernstige huidproblemen in het asiel had achtergelaten, gingen de agenten nog een keer kijken. Ditmaal in gezelschap van inspecteurs en een dierenarts.



Geen eten en drinken

Het huis aan de Waalbandijk was uitgeleefd. Er was geen eten of drinken voor de dieren aanwezig, op wat oud brood na. De man bleek al verhuisd. De foto's die van de honden zijn genomen spreken boekdelen, ze waren er beroerd aan toe.De 48-jarige reageerde niet op oproepen van de politie. Hij liet ook niks van zich horen nadat hij in oktober 2015 vier honden had achtergelaten bij een hondenpension in Drongelen, ondanks diverse aanmaningen. De verdachte verscheen woensdagmiddag ook niet op zijn rechtszaak in Arnhem.