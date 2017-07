Meisje (3) overleden na val in sloot Leerdam

Kleurrijke bloemenpracht in binnenstad Gorinchem

15 juli De honderden geraniums in de bloembakken in Gorcumse binnenstad zijn gekweekt door De Landsinghof. De kwekerij in Giessenburg is de leverancier voor de bloeiende planten waarmee de gemeente Gorinchem de straten en pleinen opfleurt. De Landsinghof is verbonden aan sociale werkvoorziening Avres.