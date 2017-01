Merkkleding voor moslimjongeren

De oprichter van het merk, Karim Armari, komt uit Culemborg. "Hij hoorde van ons project door het nieuws en besloot ons te steunen", zegt Kamal Benmoghyt van de Moslimjongeren. "We hebben denk ik wel voor een paar duizend euro aan kleding gekregen. We krijgen ook nog reflecterende hesjes."



Superkoud

Hij is heel blij met de kleding. "Met oud en nieuw waren de kleren heel handig geweest. Toen was het superkoud." Momenteel lopen de jongeren niet meer, maar met bijvoorbeeld ramadan in mei worden er weer rondes ingepland. "En er zitten ook T-shirts bij, dus die kunnen we dan aan."



Werken

Daarnaast zijn de jongeren aan het nadenken over extra activiteiten als schoonmaakacties in de wijk. "We moeten even kijken hoe we het doen met de tijd", zegt Yassine Daoudi. "We moeten ook nog werken. Maar we vinden het belangrijk dat we in Culemborg rustig kunnen leven met elkaar. Deze man heeft een hart van goud."



Slachtofferrol

Karim Dami van Zencka moet een beetje lachen als hij dat hoort. Opgegroeid in Culemborg, ook al is het niet in Terweijde, kent hij de problematiek in de stad. Maar zelf is hij van het motto 'het glas is halfvol'. "Onder Marokkaanse jongeren is er nog weleens de neiging in een slachtofferrol te duiken. Dat doen deze jongeren niet en dat vind ik heel goed." In 2015 begon de inmiddels in Amsterdam wonende Dami met een compagnon het kledingmerk.



Ontmoeten

Achter Zencka Connection gaat een verhaal schuil, zegt hij. "Zencka komt oorspronkelijk uit het Marokkaans en betekent straat. Daar moet je heen om elkaar onder ogen te komen. Dan zijn er geen rassenrellen meer, want je ontmoet elkaar. De straat is waar het allemaal begin, laten we het leven aangenaam maken, ongeacht ras, religie of sekse.