OM heropent strafrechtelijk onderzoek naar seksvideo Chantal

Justitie en politie willen via het computersysteem van het ROC West-Brabant proberen te achterhalen wie het seksfilmpje online heeft gezet. In de video, die in januari 2015 op Facebook werd geplaatst, is Chantal (22) te zien met haar ex-vriend.



Vanochtend oordeelde de rechter nog dat het ROC niet hoeft mee te werken aan een onderzoek in het computersysteem. Chantal eiste volledige inzage in het systeem, zodat een ict-expert kon uitzoeken wie de seksvideo online had gezet. Maar de scholengemeenschap wilde daar niet aan meewerken vanwege de privacy van leerlingen en medewerkers. De rechter gaf het ROC gelijk.



Maar nu zegt de scholengemeenschap justitie en politie wel toegang te willen verlenen tot het systeem als zij met een gerechtelijk bevel over de brug komen. ,,Als het OM en de politie in onze computers willen kijken, dan is dat iets heel anders", laat een woordvoerder weten.