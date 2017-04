Ophef in gelovig Hardinxveld over optreden rapper Jebroer

‘Ik ben een kind van de duivel, mama, jij hoeft niet te huilen, feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is, hoop dat je deze draait op mijn begrafenis, ik hoef geen speech, ik hoef geen bloemen, gooi drank en drugs over mijn kist, alles wat ik wou in het leven was dit, fack it’, rapt Jebroer. In de bijbehorende videoclip is bovendien te zien dat een jongen met een pistool van huis wegloopt, aan het eind van de dag terugkeert. Thuis op de bank gaat het pistool alsnog af. Daarna is in de clip de begrafenis van het jongetje te zien.