Ophef over filmen gewonde tiener na ongeluk

Een 17-jarige jongen uit Almkerk kwam vrijdagavond op de hoek van de Uppelse Hoek met de Woudrichemseweg in Almkerk in botsing met een auto die hij over het hoofd zag. De jongen raakte zwaargewond, de automobilist bleef ongedeerd. De Almkerker maakt het naar omstandigheden goed. Hij heeft diverse botbreuken en een gescheurde milt, maar is niet in levensgevaar.



Gewond

,,Twee vrouwen en een man waren er als eerste bij. Zij belden 112. Ze stonden dus met een behoorlijk gewond slachtoffer en een hevig geschrokken automobilist op straat. Op dat moment kwamen er auto's voorbij vanwaaruit mensen filmden, foto's maakten en weer doorreden.'' Dit tot woede van de helpers, die, toen de jongen eenmaal naar het ziekenhuis vervoerd was, hun beklag deden bij de politie.



Gefilmd

Toen Van Dalen zelf ter plaatse was, gebeurde hetzelfde, verhaalt hij. ,,Heel langzaam voorbij rijden, mobiel in de aanslag, en dan weer doorrijden.'' En dat terwijl alle hulp meer dan welkom was. ,,Bij zo'n ongeluk is het altijd goed om te vragen of je nog iets kan betekenen. Dat deed niemand. Wel werd er gefilmd. Het is de ziekte van deze tijd.''



Fatsoensnorm

Hij vervolgt: ,,Natuurlijk zien mensen dat er al politie bij is, maar wij zijn op dat moment vooral erg druk met zorgen dat de traumahelikopter kan landen en zorgen dat de situatie veilig blijft. Al die tijd zitten de eerste getuigen hevig geëmotioneerd met het slachtoffer in hun

armen.'' Wat eventuele voorbijgangers nog hadden kunnen doen,

volgens hem: ,,De betrokkenen kalmeren bijvoorbeeld. En soms is er iemand nodig om, als de ambulance er eenmaal is, dingen vast te houden, zoals een infuuszak.



Tweet

De politie kan weinig doen tegen de filmers, want het is in principe niet strafbaar. ,,Het is gewoon erg onfatsoenlijk en je schendt de privacy van het slachtoffer. Wij hebben daar als politie geen invloed op en wij hebben op dat moment ook niet de tijd om er tegen op te treden.''

Van Dalen zette dit weekeinde een verontwaardigde tweet online: 'Waarom rijdt iedereen gewoon door of wordt gelijk de camera gepakt?'.



Fatsoensnorm

Hij kreeg veel bijval via internet. ,,Mensen vragen ons of het niet strafbaar is. Maar dat is het niet. Het is een fatsoensnorm. Niet helpen is pas strafbaar als je zelf getuige bent op het moment dat het ongeluk gebeurt, of erbij betrokken bent. Als je dan geen hulp verleent aan een zwaargewond slachtoffer ben je strafbaar, maar dat was hier niet het geval.'' En dan is er nog het verschil tussen beroepsfotografen en nieuwsgierige voorbijgangers. ,,Persfotografen weten wat ze wel en niet kunnen vastleggen, die weten hoe het werkt. Burgers niet.''