Provinciale Staten stemmen in met fusie Vijfheerenlanden

Alleen de SP en de PVV stemden tegen. Leerdam, Zederik en Vianen willen vanaf 1 januari 2019 een fusie aangaan. Het advies kan nu naar minister Ronald Plasterk. Die legt het vervolgens voor aan de Tweede Kamer. Voor de fusie is een correctie van de Utrechtse provinciegrens nodig omdat Zederik en Leerdam nu nog in Zuid-Holland liggen. Een meerderheid in de raden van de drie gemeenten wil liever bij de provincie Utrecht horen.