Rijkswaterstaat: Merwedebrug is klaar

De werkzaamheden werden in de laatste week van kerstmis afgerond, wat ook weer gepaard ging met een complete afsluiting van de brug. 's Nachts werden de bouten voor de verstevigingsplaten nog eens extra goed aangedraaid en werden de steigers onder de brug weggehaald, waarmee de klus geklaard was. Dat betekent dat nu ook voertuigen zwaarder dan 50 ton over de brug mogen en de hinder voor de scheepvaart ook voorbij is.



Haarscheurtjes

Rijkswaterstaat sloot de belangrijke verbinding van en naar het Zuiden op 11 oktober af voor al het vrachtverkeer inclusief bussen omdat haarscheurtjes in de draadconstructie waren ontdekt. Daardoor was het niet langer verantwoord om zwaar verkeer over de brug op de A27 te laten rijden. De politie controleerde streng bij de 55-jaar oude brug. Alle vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kilo moesten omrijden. Vanuit het Zuiden via de A16 en A15, vanuit Utrecht via de A15. Dat leidde tot enorme files in de regio Gorinchem, maar ook op de N3 bij Dordrecht ontstonden af en toe verkeersproblemen.



Autoverkeer ondervond geen hinder omdat de brug voor automobilisten gewoon open bleef. Dat kon omdat alle materialen over water werden aangevoerd en werklieden op steigers stonden die onder de brug hingen.