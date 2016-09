ROC hoeft niet mee te werken aan onderzoek seksvideo Chantal

Serieus onderzoek

Het wraakpornoslachtoffer zat zelf niet op het Florijn College. Toch zegt ze zeker te weten dat de video vanaf die middelbare school online is gezet. Het IP-adres is gelinkt aan het ROC West-Brabant en op andere instellingen van die scholengemeenschap kent ze niemand.



Tijdens eerdere zittingen benadrukte de advocaat van Chantal hoe belangrijk het voor haar is om uit te vinden wie de video, waarin de vrouw te zien is met haar ex-vriend, online heeft gezet. Volgens het wraakporno-slachtoffer heeft de politie nooit serieus onderzoek gedaan naar de zaak.



Privacy

Het ROC bracht daartegen in dat de instelling niet de dader is in deze kwestie. ,,Wij zijn er ook niet op uit om de dader te beschermen'', zei de advocate van de school. ,,ROC hoopt dat hij gevonden wordt. Maar we hebben te maken met de wet. We moeten zorgvuldig handelen. ROC staat voor de privacy van leerlingen en medewerkers.''



En dus blijft voorlopig onduidelijk wie het filmpje via een nep-account op Facebook zette. Er loopt nog wel een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak. De beschikbare computergegevens blijven bevroren zolang dat onderzoek loopt.