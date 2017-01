School staat voor raadsel na mishandeling 15-jarige

Directeur Lida Spuijbroek spreekt van een raadsel. ,,We hebben regelmatig oud-leerlingen over de vloer. Die melden zich, net als deze jongen, bij de administratie of de conciërge." Het zag er volgens haar geen moment naar uit dat de Heusdenaar voor problemen zou zorgen. ,,Hij maakte een praatje met wat mensen en wisselde nieuwjaarswensen uit. En opeens viel hij de leerling aan."



Hersenschudding

Dader en slachtoffer kennen elkaar, zij het niet goed. Spuijbroek: ,,Beide jongens zaten op de afdeling techniek. De leerling zei dat de dader vierdejaars was toen hij in het tweede jaar zat. Ze kenden elkaar van gezicht. Dan denk je dat er misschien wat gebeurd is in de kerstvakantie, maar dat was niet het geval. De leerling is nauwelijks de deur uit geweest."



De 17-jarige wordt vandaag verhoord door de politie. Ook het 15-jarige slachtoffer wordt gehoord. Hij heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan de mishandeling en herstelt voorspoedig.