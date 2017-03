'Smurfen zijn vredelievend, altijd enthousiast en mopperen nooit'

Stripboeken

Dat hij Smurfen is gaan verkopen, is niet geheel toevallig. Hij had op dat moment al een grote privéverzameling. Die verzameling heeft hij nog steeds - hij heeft 'm ondergebracht in een loods, ergens verderop het industrieterrein. Hij laat hem graag zien. Op z'n zesde is hij begonnen met verzamelen, vertelt hij daar, staand voor kasten vol poppetjes. ,,Mijn vader verzamelde stripboeken en ik ging regematig mee naar rommelmarkten. Ik wilde ook wat verzamelen, en ben toen bij Smurfen uitgekomen.''



Het bijzonderste wat hij vergaard heeft, is een halve meter hoge Gargamel. ,,Bij mijn weten zijn er maar vijf van in de wereld.'' Hij vond 'm op een beurs in Duitsland, vertelt hij. ,,Ik zag 'm, en toen kwam mijn verzamelaarsinstinct naar boven.''



Vredelievend

In die bijna 25 jaar die hij nu verzamelt, is zijn liefde voor Smurfen flink gegroeid. ,,Ze zijn vredelievend, altijd enthousiast en mopperen nooit - behalve de Moppersmurf dan.'' Maar wat hem het meest trekt aan het verzamelen, is het verzamelaarswereldje zelf. ,,Je ontmoet heel veel mensen en kunt naar allerlei beurzen. Dat vind ik leuk.''