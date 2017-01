Sporen en beeld van brandstichting in oud zwembad Culemborg

Er is in de smeulende resten onder meer gezocht met zogenoemde brandhonden: speurhonden die zijn getraind om te zoeken naar brandversnellende stoffen zoals benzine.



Onderzoek

"Er is materiaal veiliggesteld", zegt woordvoerder Ben van Ingen Schenau van de politie. "Dat is opgestuurd voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut. We wachten op de uitkomsten van dat onderzoek."



Getuigen

Daarnaast heeft de politie met getuigen gepraat die mogelijk iets hebben gezien. Van Ingen Schenau: "Er zijn getuigen die voor het uitbreken van de brand mensen hebben gezien bij het zwembad."



Camera

In de omgeving van het pand staan verschillende gebouwen met bewakingscamera's, zoals onder meer een schoolpand. Daaraan hangt een camera die pal op het zwembad is gericht. De beelden van de camera's zijn volgens de politie veiliggesteld. Volgens ingewijden zouden ze bruikbaar zijn. Mogelijk staan de daders en hun auto er duidelijk op. De politie wil dat laatste bevestigen noch ontkennen.