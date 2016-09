Straatracer kruipt door oog van de naald

Echt veel bleef er niet over van de voorkant van de blauwe Honda waarmee Aldoghachi zaterdagochtend op de E19 van Antwerpen naar Breda op een vrachtwagen botste. De coureur had de truck voor hem te laat opgemerkt.



Toch kroop de straatracer volgens getuigen op eigen houtje uit de wagen, die grotendeels onder de oplegger van de truck was geschoven. De takeldienst moest zelfs een speciale kraan laten komen om de vrachtwagen op te tillen, zodat het wrak er onderuit gehaald kon worden. Aldoghachi, die in zijn eentje in de auto zat, belandde wel in het ziekenhuis, maar mocht na onderzoek meteen weer weg.



Opgelucht

Zijn vrouw Tina beseft dat haar man door het oog van de naald is gekropen. ,,Ik heb nog niet heel veel begrepen van wat er is gebeurd'', zegt ze opgelucht. ,,Sermad zelf ook niet. Hij kan zich er niets van herinneren.''



Volgens Tina heeft haar man gebroken ribben opgelopen en is het te pijnlijk en te moeilijk om hem naar huis te vervoeren. Hij verblijft voorlopig bij zijn zus in het Belgische Zelle. Met kleren van haar partner reed Tina zaterdag op en neer van Nederland naar België. ,,Hij heeft ook glas in zijn hoofd. Ik vind het ook wonderbaarlijk dat ze hem in het ziekenhuis hebben laten gaan. Hij kan zomaar inwendige bloedingen hebben.''



De Belgische politie onderzoekt nog hoe hard de racer uit het Zuid-Hollandse Schelluinen (bij Gorinchem) exact reed toen hij onder de vrachtwagen schoof. Agenten die ter plaatse waren, hadden het al wel over een snelheid van 200 kilometer per uur. De maximumsnelheid op dat punt is 120 kilometer.