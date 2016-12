Tegenstanders helpen inwoners met bezwaar

In Zederik zagen zeven raadsleden Utrecht wel zitten. De nipte meerderheid koos voor Zuid-Holland. Maar omdat Vianen unaniem voor Utrecht koos, willen de gemeenten de overstap maken.



Weerstand

De Visser: ,,Met name in Zederik bestaat er onder de bevolking weerstand. Maar ook in Leerdam is niet iedereen het eens met de raadsmeerderheid. We hebben zelfs vanuit Everdingen en Hagestein geluiden gehoord dat bewoners liever bij Zuid-Holland willen.''



,,De toezegging uit Utrecht was dat in het fusieproces belangen zorgvuldig zouden worden gewogen'', vult Wim van Dijk, raadslid voor VHL-Lokaal Zederik, aan. Ook de ChristenUnie uit die gemeente steunt het initiatief voor de website. ,,Bewoners hebben zo hun twijfels, merken we. Daarom is het belangrijk dat zij deze ook uiten richting de provincie Utrecht.''



De website geeft acht vooraf geformuleerde argumenten die bewoners kunnen aanvinken plus een blanco veld waarin zij een eigen aandachtspunt naar voren kunnen schuiven.



,,We willen het indienen van een zienswijze alleen vergemakkelijken. Wij gaan de informatie die dit oplevert niet gebruiken'', zegt De Visser. ,,Op onze website staat wel een overzicht van het postcodegebied waar de gebruikers vandaan komen. Dat is om een algemene indruk te geven van de interesse.''



