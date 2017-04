Teleurgestelde Jebroer: 'draag mijn T-shirt in Hardinxveld'

UpdateRapper Jebroer is teleurgesteld dat zijn optreden tijdens de Feestweek in Hardinxveld is afgezegd nadat er commotie was ontstaan over het lied 'Kind van de Duivel' in het gelovige dorp.

,,Ik heb begrip voor de commotie. Ik ben ook heel open geweest en heb volgens mij geen olie op het vuur gegooid. Ik heb juist het gesprek willen aangaan, maar die kans wordt mij nu ontnomen door een klein clubje mensen. Mijn artistieke vrijheid wordt beperkt,'' reageert de rapper.

Op Facebook roept Jebroer Hardinxvelders op een t-shirt van het lied Kind van de Duivel te kopen en dit aan te trekken naar de Feestweek in het dorp. ,,Dan ben ik er toch een beetje bij.''

Excuses

Verder zegt de rapper dat er '1500 mensen zijn die het optreden wél wilden bijwonen'. ,,De mensen die de eerste klacht hebben ingediend, hebben mij hun excuses aangeboden en gezegd dat dit niet hun bedoeling was. Bedankt daarvoor.''

De 'eerste tegenstanders' laten weten het afzeggen van het optreden 'veel te ver gaan'. ,,We hebben nooit gezegd dat Jebroer niet welkom is in Hardinxveld of dat hij het nummer niet mag zingen. Andere krachten hebben ervoor gezorgd dat het uit de hand liep,'' zegt Corné den Breejen. ,,Bovendien wordt de maatschappelijke discussie over zijn teksten en videoclip nu niet meer gevoerd. En daar was het ons om te doen.''

Spot

In het rapnummer Kind van de duivel zou Tim Kimman (30), alias Jebroer, de spot drijven met Jezus en drank en drugs verheerlijken. Dat is tegen het zere been van een aantal christelijke inwoners.

Stichting de Vierspan, de organisatie van de Feestweek, liet weten 'vanwege de ontstane commotie te hebben moeten besluiten om rapper Jebroer niet te laten optreden'. ,,De ontstane rivaliteit heeft een strijd in twee kampen gecreëerd die wij te allen tijde willen voorkomen.'' Er wordt gezocht naar een vervangende artiest.

Heel jammer

De manager van de rapper, Babek Arjang-Far laat aan het AD weten het 'heel jammer' te vinden dat het optreden niet doorgaat. ,,We hebben vandaag een paar keer met de organisatie gesproken over de artiest en zijn achtergrond. Dat mocht niet baten. Hoewel we elkaar begrepen, voelde de organisatie zich genoodzaakt het optreden te annuleren.''

Volgens de manager is de stichting die de Feestweek organiseert, Het Vierspan, bezweken onder de druk van 'een relatief klein groepje'. ,,Jebroer is niet boos, maar hij vindt het wel jammer dat hij nu geen kans heeft gekregen om zich te verdedigen. Hij was graag het gesprek aan gegaan, maar die mogelijkheid is hem ontnomen. Dat voelt voor hem niet prettig.''

Arjang-Far laat verder weten dat de stichting geen boekingskosten hoeft te betalen. ,,Dat geld is voor ons van ondergeschikt belang.''