Transportsector zoekt personeel

Om die reden wordt volgende week een bijeenkomst gehouden om mensen te vinden die zich willen laten omscholen tot chauffeur in de transportsector. Ze krijgen 90 procent van het lesgeld vergoed en een baangarantie van een nieuwe werkgever.



Speeddating

Het afgelopen jaar heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek zo bijna de helft van 2000 beschikbare banen opgevuld. Maar de nood blijft onverminderd hoog, zegt woordvoerder Petra Hardeman over de informatieavond die voor deze regio komende dinsdag wordt gehouden in Ridderkerk. Op maandag 16 januari volgt een bijeenkomst in Gorinchem, waarbij interviews worden gehouden en kandidaten soms al direct al worden gekoppeld aan een transportbedrijf. ,,Een soort speeddating'', bevestigt Hardeman, volgens wie mensen zich kunnen aanmelden op www.stlwerkt.nl



Werk

,,De economie trekt aan'', verklaart Hardeman in een tijd waar grote bedrijven als Nedstaal, IHC en Heerema honderden mensen ontslaan. In de transportsector ligt het werk daarentegen voor het oprapen. ,,We willen geen buitenlandse chauffeurs, want je moet aan allerlei eisen voldoen en Nederlands spreken'', aldus Hardeman.



File

Bij de bijeenkomsten mikt het instituut op mensen die altijd al chauffeur wilden worden. ,,Je moet het écht willen. Natuurlijk zullen mensen met dit werk wel eens in de file staan, maar voor hen is de vrijheid van het vak fijn.'' Bij het Dordtse Road Runner Sneltransport gaat volgende maand de eerste zij-instromer aan de slag. ,,Er zijn genoeg chauffeurs, maar niet genoeg goede'', aldus eigenaar Jan Overbeek.