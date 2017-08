Trein richting Zomerfeesten maakt rechtsomkeert door vandalen

Vijf jaar cel geëist voor gewelddadige woningoverval Leerdam

16 augustus De mannen die worden verdacht van een gewelddadige woningoverval in Leerdam liepen binnen no time tegen de lamp. Al na twee dagen verpatsten ze een deel van de buit. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Dordrecht waar één van de twee terechtstond en vijf jaar celstraf hoorde eisen.