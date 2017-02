Tweede verdachte (15) overval Leerdam opgepakt

Een gewapende en gemaskerde man kwam op dinsdag 24 januari rond half 8 de zaak binnen en dwong een medewerkster om geld af te staan.



Eerder werd een 15-jarige plaatsgenoot aangehouden voor de overval.



Het is de tweede keer in korte tijd dat er bij Nettorama in Leerdam een overval is gepleegd. Op 22 december 2016 eiste een man geld terwijl hij dreigde met een stroomstootwapen. Hij ging er zonder geld vandoor.



Ook Wibra en Hans Anders waren vorig jaar doelwit van overvallers. Sinds een twee weken staan er in het winkelgebied mobiele camera's van de politie. Donderdagavond besteedt de politie in het televisieprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond aandacht aan de overval van vorige week.