Twintig jongeren springen van brandende boot in Biesbosch

Het betrof een personeelsuitje van IJsboerderij de Jacobushoeve in Dorst. Bas van der Weele heeft de schrik nog in het lijf als hij een uurtje na de brand weer rond de boot vaart. ,,Een jonge collega zag vuur onder uit de barbecue komen. En toen ging het heel snel. De meesten zijn overboord gesprongen, maar met vijf of zes man zijn we blijven hozen en koelen. Daardoor is alleen het dak afgebrand.''