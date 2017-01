Uur in de kou omdat vandaal band scootmobiel lek stak

Om boodschappen te doen, parkeerde Stuyvenberg haar scootmobiel bij de Albert Heijn Achter het Veer. "Ik vind het doodeng om in de gangpaden te rijden", vertelt ze. "Ik heb buiten Geldermalsen een keer per ongeluk een vrouw tegen haar hiel gereden. Hier laat ik hem daarom altijd buiten staan, al kost dat me heel veel energie."



Wachten

Toen Stuyvenberg na ongeveer tien minuten terug kwam, bleek de voorband van haar driewieler plat. "Er was niet meer mee te rijden en ik ben zo afhankelijk van dat ding. Ik heb ruim een uur moeten wachten in de kou."



Overstuur

Toen de monteur arriveerde constateerde hij dat het vrijwel zeker een steekgat was in de band. Stuyvenberg: "Ik was helemaal overstuur. Wie doet nou zoiets en waarom? De monteur zei dat het vaker gebeurt. Ze weten niet wat ze aanrichten."



Nieuw fenomeen

Voor een woordvoerder van hulpmiddelenspecialist Kersten die service, verleent voor honderden scootmobielen in de regio, is het fenomeen nieuw. "We krijgen veel telefoontjes over lekke banden, maar van leksteken heb ik niet eerder gehoord."



Aangifte

Stuyvenberg heeft aangifte gedaan van de vernieling. Ze weet niet wie het gedaan kan hebben. "Ik heb bij de Albert Heijn gevraagd of er camerabeelden zijn, maar die zijn er niet. De politie kan er weinig mee als er geen getuige is."