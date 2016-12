'Wiens auto vliegt na deze in de brand?'

Culemborg wordt al maanden geteisterd door autobranden. Nu is ook nog het oude zwembad, dat dienst zou gaan doen als moskee en ontmoetingscentrum voor de moslims in de stad, volledig afgebrand. Net als de autobranden, wijst alles erop dat ook het gebouw in brand is gestoken.



Zijn jonge Marokkanen verantwoordelijk, die Terweijde weer teisteren? Is er een pyromaan actief? Of probeert het moskeebestuur misschien verzekeringsgeld op te strijken om een nieuw moskeegebouw neer te zetten? Rond de rokende puinhopen van het zwembadgebouw wordt volop gespeculeerd.



Niet speculeren

,,We moeten níet speculeren,'' zegt waarnemend burgemeester Kees Jan de Vet. ,,Dat vergroot alleen maar de onrust.'' Hij kondigt een 'diepgravend en grondig' onderzoek aan door politie en Openbaar Ministerie. Dat moet duidelijk maken wat er in 's hemelsnaam aan de hand is in Culemborg, de vraag die er op ieders lippen brandt.



Van een gerichte aanslag op de moslimgemeenschap spreekt De Vet niet. ,,Er zijn geen concrete aanwijzingen voor. Ik kan ook niet zeggen, of er een verband is tussen de autobranden en de brand in het oude zwembad. Wat we nu willen hebben, zijn de feiten. Daarom dat brede onderzoek.''



Voor de komende jaarwisseling heeft hij om extra politie-inzet gevraagd. ,,We gaan goed voorbereid die nacht in.''