Wildwest-taferelen op A15: politie achtervolgt plofkrakers

De politie kreeg om tien voor 3 's nachts de melding dat er een plofkraak was gepleegd op de geldautomaat van de Rabobank in Chaam en dat vier vermoedelijke verdachten in een personenauto waren gevlucht richting Ulvenhout en Breda.



De politie sloot de omgeving van de geldautomaat hermetisch af voor sporenonderzoek en startte tegelijkertijd een zoekactie naar de vluchtwagen. Rond half 4 werd die gespot op de A15 bij Gorinchem in de richting Nijmegen. Meerdere politie-eenheden op de weg en de politiehelikopter zetten de achtervolging in op zeer hoge snelheid.



Rond kwart voor 4 werd de vluchtauto staande gehouden in Meerkerk. De vier inzittenden (drie mannen van 19, 26 en 30 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 19-jarige man uit Liverpool) zijn aangehouden en naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht.