Wilma (48) wil weten wie haar donornier krijgt

De Joode staat in en rond Herwijnen vooral bekend als beheerder van dierenopvangtehuis De Bommelerwaard in Bruchem. Afgelopen jaar stond ze in het AD omdat ze het plan had om haar nier weg te geven aan een wildvreemde. ,,Ik vind, als je iemand kan helpen, moet je dat ook doen", zei ze toen.



Wilma besloot een aantal maanden terug dat ze een nier af wilde staan. Niet aan een bekende, maar omdat ze 'er best eentje kan missen'. Woensdag staat de operatie op het programma en omdat ze toch wel benieuwd is naar wie haar nier krijgt, plaatste ze een oproep op Twitter. Het ziekenhuis geeft namelijk nooit de gegevens van de ontvanger, ook niet als diegene daar geen problemen mee heeft. ,,Dat snap ik ook en ik hoef geen relatie met die persoon", legt Wilma uit. ,,Ik wil alleen weten hoe het met hem of haar gaat straks. Ik zou zelf ook willen weten wie mijn donor was."



Aandachtsgeil

'Je bent aandachtsgeil', reageren mensen op haar oproep, die inmiddels al zo'n 40.000 mensen bereikt heeft. Daar trekt Wilma zich weinig van aan. ,,Dat zegt meer over die mensen dan over mezelf. Ik word er vooral standvastiger door. En gelukkig zijn de meeste reacties wel positief. Maar dat het zo ontzettend zou exploderen met de aandacht, dat had ik niet verwacht."



Nog geen contact

De ontvanger van de nier heeft ze met haar oproep nog niet bereikt. ,,Daar ben ik ook niet zo mee bezig", legt Wilma uit. ,,Het zou leuk zijn als ik het zou weten en vooral ook voor de ontvanger. Dat diegene weet van wie de donornier afkomt. Maar voor mij maakt het niet uit, ik doe het toch wel." Zenuwachtig voor de ingreep is ze wel. ,,Ik doe het in mijn broek", lacht ze. ,,Ik ben nog nooit geopereerd. Maar dat is een peulenschil in vergelijking met de mensen die echt ziek zijn."