Activist Saïd C. mag uitleveringszaak in vrijheid afwachten

Oplevering ge­meen­schaps­huis Agora in Rucphen definitief in oktober

14:41 RUCPHEN - Het in aanbouw zijnde gemeenschapshuis Agora in Rucphen wordt dinsdag 17 oktober opgeleverd. Vorige maand konden aannemer BVR en de gemeente nog geen duidelijkheid geven over een tijdstip, maar nu de werkzaamheden weer een stukje verder zijn is er wel zicht op een definitieve datum.