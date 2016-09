Bloemen van de NS voor vrouw die twee treinen stopte

Inburgering asielzoekers Oudenbosch: Taal, taal en nog eens taal nodig om mee te kunnen doen

6:55 OUDENBOSCH - Drie keer per week volgt George Nederlandse taallessen in Roosendaal. Twee jaar geleden vluchtte hij uit Syrië. Hij was er tandarts. Om in Nederland zijn vak uit te oefenen, moet hij nog drie jaar universitair onderwijs volgen.