Man aangehouden na vondst dode vrouw in woning Sint Willebrord

Video Was het moeilijk of viel het mee? DONDERDAG: Duits op het Jan Tinbergen College in Roosendaal

19 mei Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Mit, nach, bei, seit, von, zu, aus, het bekende rijtje dat er bij iedereen is ingestampt bij het vak Duits. De havoleerlingen met de taal van onze oosterburen in hun pakket moesten er gisteren mee aan de slag, ook bij het Jan Tinbergen College in Roosendaal. Een leesexamen dat door de meesten als 'goed te doen' werd ervaren.