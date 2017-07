Opmerkelijk junglehuis in Roosendaal zoekt Tarzan en Jane

Het wemelt van afsluitingen rond Rucphen

15:26 RUCPHEN - Voor automobilisten is het even geen lolletje om ergens in Rucphen te komen. Het wemelt in drie van de vijf dorpen met gele borden waarop omleidingen staan aangegeven. Op diverse plekken wordt voor korte of langere periode aan de wegen gewerkt.