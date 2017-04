Treinongeval Wouw: maandagochtend pas weer treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

De schade is groter dan in eerste instantie verwacht en het is een race tegen de klok om het spoor maandagochtend weer hersteld te hebben, meldt ProRail in een persbericht.

De rails is verbogen, er zijn 85 dwarsliggers kapot en de beveiligde overweginstallatie bij de Plantagebaan in Wouw is zwaar beschadigd. Ook de rails op de overweg moeten worden vervangen. Omdat het gaat om een speciale overweg die beter bestand is tegen zeer zware voertuigen, gaat het langer duren voordat de overweg weer klaar is voor gebruik.

In botsing met een dieplader

Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur. In de trein zat een beperkt aantal mensen vanwege het vroege uur van de aanrijding in combinatie met de vakantie. De aanrijding is gebeurd ter hoogte van de Plantagebaan in Wouw. De trein reed richting Roosendaal en kwam daar in botsing met de dieplader. Vermoedelijk was deze aan het draaien om met het gevaarte een parallelweg te kunnen halen. De vrachtwagen met dieplader eindigde half op het spoor.

Emiel Koorneef (56) zat in de trein en sprak tegenover BN DeStem over een harde klap. "Ik vloog naar voren en toen weer naar achteren. Het was echt een enorme klap."

Tweede botsing in één week

De botsing vrijdagochtend was het tweede ernstige ongeval binnen een week met groot bouwmaterieel. Afgelopen maandag botste een trein op een graafmachine bij Deurne. Directeur Pier Eringa van ProRail wil daarom samen met de wegbeheerders onderzoeken hoe zulke incidenten voorkomen kunnen worden. ,,Ongelukken zijn altijd mogelijk, maar als zoiets twee keer in een week gebeurt, kan je niet meer spreken van een incident'', aldus Eringa. ,,Je kan je afvragen of we niet met extra maatregelen moeten komen, samen met de wegbeheerders. Waarbij je dan iedere situatie afzonderlijk bekijkt: waar kun je het met de techniek oplossen, waar met overweg en omliggende wegen. En waar gaat het om gedrag van weggebruikers.''