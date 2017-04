Philips schoorsteen eerder op nieuwe plek, A58 bij Roosendaal zondagmiddag dicht

ROOSENDAAL - De schoorsteen van Philips in Roosendaal is hard op weg naar zijn nieuwe plaats. Als gevolg van de snelle verplaatsing is de snelweg A58 ter hoogte van Roosendaal-Oost al om 12 uur in beide richtingen tijdelijk dicht gegaan voor verkeer uit veiligheidsoverwegingen.

De schoorsteen loopt zo veel voor op schema dat hij om half twee misschien op zijn bestemming aankomt. De schoorsteen is om 10 uur in beweging gezet door wethouder Toine Theunis.

De markante schoorsteen op het Philipsterrein is in beweging naar zijn nieuwe plek 450 meter verderop naar de hoek van de Bredaseweg en de J.F. Vlekkestraat, eveneens op het Philipsterrein maar vlak bij de A58.

Snelweg A58 ligt binnen het valbereik van de schoorsteen en is in beide richtingen afgesloten van 12.00 uur. Hoe laat de snelweg weer opengaat is nog niet bekend, de planning was dicht tot 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Ettenseweg en de Nelson Mandelaweg-A17.

Van 9.00 uur tot 17.00 uur zijn de Vlekkestraat, Bredaseweg, de Zwaanhoefstraat, de Bachlaan en Duke Ellingtonlaan, Lisztlaan en de Bartoklaan voor alle doorgaande verkeer afgesloten.



De schoorsteen is een onderdeel van het industriële erfgoed van Roosendaal. De toren is na verplaatsing duidelijk zichtbaar aan de A58. De schoorsteen weegt 450 ton, is 44 meter hoog en wordt 450 meter verhuisd in plaats van de eerst geplande 150 meter.

De schoorsteen is voor de gemeente een belangrijk aandenken aan Philips. Philips was er lang gevestigd en heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad.

Het is mogelijk om de hele operatie op veilige afstand te bezichtigen. Er is hiervoor een terrein ingericht waar de verplaatsing te volgen is. Aan zowel de kant van de Zwaanhoefstraat en de J.F. Vlekkestraat is het terrein te bereiken.

